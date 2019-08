Américo Gallego fue presentado como director técnico de la selección de Panamá

En su intervención Américo Gallego se refirió a que está lleno de mucha fe para llevar este reto de dirigir a la selección de Panamá.

Al DT Américo Gallego, lo que más le preocupa son los jugadores que vienen de afuera, esperando que lleguen de la mejor forma.

Frases destacadas por Américo Gallego:

"El periodista tapado conmigo va a chocar", refiriéndose a los enemigos de la selección de Panamá.

"Esta selección lo vamos a pelear a muerte".

"Confío ciegamente en mi cuerpo técnico y mis colaboradores".

"Tengo mi estilo de juego y no lo voy a cambiar".

"Me siento capacitado para estas competencias que son las bravas".

Sobre Román Torres, Gallego sostuvo que el presidente le comentó ese caso; "Es un jugador que se merece mucho respeto".

Finalmente Américo Gallego cerró de la siguiente manera:

"Yo me quiero enfocar en Bermuda, yo no tengo dudas de que vamos a clasificar, (Hexagonal) siempre he sido un ganador, ¿por qué tengo que fallar acá?, ahora es la selección de Panamá, no es la B, ni la D, no es joda, le doy un abrazo a todos y hay que tirar para adelante".