Américo Gallego: "En mi casa ya no sé más qué hacer"

Américo Rubén Gallego, es un técnico argentino que tuvo momentos de gloria como entrenador, sus éxitos los marcó siendo campeón invicto con River Plate, campeón con Independiente de Avellaneda, Newell's Old Boys y Toluca en México.

En los últimos años no le llegaba una propuesta que le llenara y le hiciera volver a los banquillos, esta vez la Federación Panameña de Fútbol, logró convencerlo para asumir las riendas de la selección mayor de Panamá.

Hace un año, Américo Gallego se refería a su situación: "En mi casa ya no sé más qué hacer, miro todos los partidos por televisión, camino dos horas por día alrededor del hipódromo (San Isidro), bajé 20 kilos. El único culpable de que no trabaje soy yo. Al principio me tomé un año sabático, pasó el tiempo y no quise agarrar equipos que estuvieran peleando para escapar del descenso porque no pueden desarrollar el juego que yo quiero; yo pretendo atacar, jugadores con buen pie".

Se tienen registros de su último partido dirigiendo y fue con Newell's el 31 de mayo del 2015 ante Banfield, partido que terminó empatado 1-1.

Américo Gallego será presentado en nuestro país el próximo 6 de agosto en el auditorio de la Federación Panameña de Fútbol.