Por Somos La Sele



La Selección Mayor Femenina de Panamá realizó entre lunes y martes de esta semana una nueva etapa de entrenamientos con miras al Campeonato Concacaf W que se disputará entre el 4 y 18 de julio de este año en Monterrey, México, y que clasificará a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia Nueva Zelanda 2023 y a los Juegos Olímpicos París 2024, además de que otorgará los primeros dos cupos para la Copa Oro CONCACAF W 2024.

Como el DT de Panamá Mayor, Nacho Quintana, se encuentra esta semana en Costa Rica finalizando la Licencia C de Concacaf, las prácticas en el Estadio Luis Ernesto 'Cascarita' Tapia fueron lideradas por los asistentes del DT, Raiza Gutiérrez y Hugo Olmedo, quienes a su vez estuvieron acompañados por el preparador físico Gustavo Avendaño, el Dr. Luis Sevillano, la fisioterapeuta Milagros Rivera y el utilero Carlos Alberto Quintero.

Objetivo Monterrey

A la hora de dar declaraciones a los medios presentes, el turno fue para la portera Sasha Fábrega y la defensa Rebeca Espinosa. Ambas coincidieron en que se están preparando para no perder ritmo de selección mientras las legionarias compiten en ligas fuertes en el extranjero. Además, Fábrega agregó que "la competencia es muy alta y por eso debemos estar todas en el más alto ritmo posible. Debemos aprovechar estos días para estar todas en la misma sintonía sobre lo que nos pida el profesor".

Por su parte, Espinosa se mostró con fe ante la posibilidad de Panamá clasifique a la próxima Copa Mundial de la FIFA.

Tenemos una LFF más competitiva

Como arquera del actual campeón, Tauro FC, Sasha Fábrega es una de las voces autorizadas para opinar sobre el andar del actual Torneo de la Liga de Fútbol Femenino (LFF): "El torneo me gusta. Hay equipos nuevos que técnicamente están jugando bien, gracias a jugadoras que dentro del campo saben jugar al fútbol y eso complica a los equipos que se dice que son más grandes. Cada partido es diferente y eso me gusta. Me está gustando mucho la LFF."

Por su parte, la defensora del CD Plaza Amador, Rebeca Espinosa, también destaca el crecimiento de la liga: "Estoy sorprendida y satisfecha porque hay chicas que están creciendo y que muestran mucho talento. Así nos exigimos aquí en Panamá y sabemos que cada equipo está trabajando para llegar a la final."

Próximos entrenamientos

La selección volverá a entrenar el próximo lunes y martes de 10am a 12pm en el Estadio Luis Ernesto 'Cascarita' Tapia con atención a los medios presentes una vez finalice cada entrenamiento.

Texto: FEPAFUT