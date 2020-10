Allegados a "Manotas" niegan que éste se rebeló contra el técnico del Nacional

Luis "Manotas" Mejía no abandonó el entrenamiento del Nacional de Montevideo por enojo, como fue difundido esta tarde por medios de comunicación en Uruguay. Esto lo manifestaron personas allegadas al jugador panameño.

Los allegados de "Manotas" indicaron a Somos La Sele que el portero se fue del Complejo Deportivo Los Céspedes debido a que el técnico Jorge Giordano lo liberó de disputar el partido de la liga uruguaya de este sábado ante el Deportivo Maldonado.

Este incidente se da a dos meses de que expire el contrato del panameño con el club de Montevideo.

Estos son los 21 jugadores convocados para enfrentar mañana a Deportivo Maldonado en el Campus 💪🏼🔵⚪️🔴#NacionalSiempre#SomosNosotrospic.twitter.com/OtYo34DSbV — Nacional (@Nacional) October 30, 2020

Así se divulgó

Según una información del diario uruguayo Ovación, Mejía abandonó el centro de entrenamiento luego de que Giordano revelara la lista de convocados para el encuentro ante el Deportivo Maldonado. En ella aparecía como suplente del portero Sergio Rochet, lo que habría disgustado al también arquero de la Selección de Fútbol de Panamá.

Después de estar con la selección panameña, para los partidos amistosos de este mes frente a Costa Rica, Mejía tuvo que cumplir con un periodo de cuarentena que le impidió ser de la partida del Nacional para los compromisos ante Fénix y Alianza Lima por el torneo Intermedio y la Copa Libertadores, respectivamente.

Por el momento, el Nacional no ha emitido un pronunciamiento sobre este caso. No obstante reveló la lista de los convocados para su próximo encuentro y en ella no aparece el istmeño.