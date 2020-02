Alfredo Stephens, sabe de la responsabilidad que tienen los partidos ante Nicaragua y Guatemala

Alfredo Stephens, preguntado sobre la función de los microciclos: ''La verdad, sirven para que estemos muy concentrados porque sabemos, lo que nos jugamos en esos dos partidos, sabemos que las últimas fechas no han sido muy buena para nosotros, así que tenemos que sacar unos resultados positivos''.

Ante la falta de gol, que tiene la selección de Panamá: ''Eso son cosas de fútbol, porque no solamente pasan aquí, ocurre a nivel mundial, yo se que en algún momento esa situación va a cambiar y se que vamos a ser una de las selecciones que anote bastantes goles''.

Con su llamado para estos microciclos, el delantero destaca: ''Saben que soy un jugador, que cuando me den la oportunidad, voy a dejarlo todo por el escudo y por mis compañeros y buenos aquí estamos entrenando para llegar de la mejor manera a esos dos partidos''.

Referente a que actualmente comparte equipo, en Universitario con Luis Tejada: ''Me siento bastante orgulloso de tener a uno de los máximos goleadores de la selección de Panamá, es un hombre con mucha experiencia, excelente persona".

Sobre como es Américo Gallego: ''El profe, habla muy poco es más de observar, en algunas ocasiones puede decir algunas cosas, pero habla más en grupo, como lo ha dicho, no me ha tomado en cuenta en algunos partidos, pero la verdad siempre me mantengo bien, el sabe lo que hace y al final todos somos colegas''.

Consultado por su pase por Europa y su regreso a la LPF (Liga Panameña de Fútbol): ' 'Se ha mejorado, un poco. Esta el tema de las canchas que normalmente se viene luchando con eso, pero se ha mejorado, he llegado con la misma ilusión de hacer mi trabajo y que pronto me salgan las oportunidades de ir al extranjero''.