Alexis Lalas le dio durísimo a la selección de los Estados Unidos

Estados Unidos está colocado en cuarto lugar del Hexagonal Final de la Eliminatoria Concacaf, por lo que si acabara este día la clasificación tendría que jugar el Repechaje Internacional contra el ganador de Australia o Siria.

Lalas calificó a los jugadores como “blandos y millonarios tatuados sin compromiso”, en declaraciones que levantaron la polémica en Estados Unidos, por ser una voz acreditada para hacerlo por su historial en el balompié de aquel país.

Alexi Lalas se fue sobre todo con las figuras o los jugadores más importantes de la actual plantilla y el técnico Bruce Arena. Esto fue lo que dijo de cada uno:

“Tim Howard. Tim, el juego de Bélgica terminó hace tres años. Necesitamos que detengas el balón ahora. Geoff Cameron. Limpia o vamos por alguien que lo haga. Clint Dempsey. Sí, eres una leyenda de la selección; ahora necesitamos que seas un líder de la selección.

“Michael Bradley. Los Estados Unidos no te necesitan para ser zen, los Estados Unidos te necesitan para jugar mejor. Jozy Altidore ¿Esto realmente es lo mejor que lo puedes hacer? Porque no está siendo lo suficientemente bueno.

“Bruce Arena. Jürgen Klinsmann perdió en casa con México. Tú perdiste en casa con Costa Rica. Ahora todo está sobre ti, no de Jürgen”, continuó.

El comentarista de una cadena de deportes finalizó con también un recado a jugadores que no fueron nombrados por él, pero a los que se les considera vitales en el esquema como el elemento del Borussia Dortmund, Christian Pulisic.

“Y por cierto, a todos los muchachos que no los mencioné, es porque no merecen mención, porque incluso no se han merecido ser mencionados. Eso te incluye a ti ‘Niño Maravilla'”, dijo el exdefensa.

Lalas finalizó su comentario calificando la mentalidad del actual equipo y diciendo que le deben a sus seguidores mejores actuaciones.

“Así que, ¿qué van hacer? ¿Van a seguir siendo una bola de blandos, con bajo rendimiento y tatuados millonarios? Son una generación de futbolistas a las que se ha dado todo; son una generación de futbolistas que están en camino de perderlo todo. Entonces, ahora es tiempo de devolvérnoslo. Háganos creer de nuevo. No se lo deben a ustedes, nos lo deben a nosotros”, terminó Alexi Lalas.

