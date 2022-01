Por Somos La Sele



Alessandro Canales acude a su primer llamado a la Selección de Fútbol de Panamá y lo hace precedido por lo que hace casi 19 años hizo su padre.

"Para mí es un orgullo ser hijo de Anel Canales, como todos lo conocen un histórico aquí; poder seguir sus pasos y, Dios primero, alcanzar mucho más que él", manifestó el delantero del Club Deportivo del Este en la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El 19 de febrero de 2003, Anel -padre de Alessandro-, debutó con la selección panameña. Desde ese momento acumuló 14 partidos vistiendo el uniforme rojo.

"Me ha dado muchos consejos, él es mi pilar y mi ídolo. Si se los digo todos nunca termino y estoy muy agradecido con él", comentó Alessandro sobre la comunicación que ha tenido con su progenitor durante su carrera y ahora que estará con el combinado nacional en el partido amistoso del 16 de enero frente a Perú.

"Fue una sorpresa para mí", expresó. "Uno espera una convocatoria, pero no pensé que fuera tan pronta", agregó.

Sobre su llegada a los entrenamientos del elenco panameño, Canales indicó que se ha sentido como en casa.

"Fue como si fuera del club; conozco a la mayoría. La verdad que el grupo es muy amable y me recibió de la mejor manera", comentó. "El entrenamiento tuvo mucha intensidad, es algo que me gusta acostumbrarme porque me caracterizo porque tener una buena intensidad dentro del campo y me sirve mucho".

El atacante comparte su posición con jugadores más experimentados como Jair Catuy, Abdiel Arroyo y José Fajardo.

"Esta es una competencia que tengo que respetar porque los compañeros tienen mucho tiempo en la selección", argumentó el jugador. "Solo espero mi oportunidad y hacerlo de la mejor manera".

Alessandro se describe como un futbolista eficaz en el juego aéreo, persistente y rápido dentro de la cancha.

"Uno como jugador siempre piensa en positivo. Mi oportunidad está y espero aprovecharla de la mejor manera", sentenció.