Alberto Quintero, considerado como uno de los mejores extranjeros de la última década en Perú

Hasta la fecha, el panameño Alberto Quintero, ha anotado un total de 22 goles y 17 asistencias, figura indiscutible en el ataque de Universitario Deportes.

El popular "chiquitín" como se le conoce en territorio inca, es considerado por la cuenta de instagram Datos Crema 1924 como uno de los mejores jugadores extranjeros de la última década.

Sus mayores virtudes destacados por los cronistas peruano, son su rapidez y desequilibrio.

El contrato de Alberto "negrito" Quintero, termina al finalizar este año 2020, pero el club crema tiene intenciones de renovarlo.

Sobre este tema, el año pasado Quintero apuntó su deseo de seguir con Universitario Deportes; "Yo siempre he puesto el pecho y he demostrado el cariño que le tengo a la institución. La verdad es que me quiero quedar en la ‘U’ por mi familia, por mis hijas". Según medios de comunicación peruanos, señalan que hoy día, eso no ha cambiado.