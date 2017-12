Alberto Quintero: "No sé si lo de Santa Fe es verdad o es mentira"

¿Qué es lo que pasa con tu futuro? ¿Es cierto que tienes todo hecho con Santa Fe de Bogotá del fútbol colombiano?

"La verdad, no tengo ni idea. Acabo de ver la noticia de Santa Fe de Bogotá, pero yo no sé si eso es verdad o es mentira. La verdad es que no tengo ni idea. Yo estoy de vacaciones y estoy disfrutando. Estoy a la espera".

¿Qué se está cocinando realmente?

"Lo único que sí te puedo decir concreto es que Universitario está tratando de hacer todo lo posible para retenerme, pero tampoco es nada seguro. Estoy tranquilo, porque hice un buen año y toca esperar a que se resuelva todo".

¿Lobos BUAP de México, dueño de tus servicios, llegó a un acuerdo con Universitario de Deportes del fútbol peruano?

"Eso es totalmente falso, porque no me han dicho nada. No han cerrado conmigo y es imposible que cierren un contrato con Lobos. Conmigo no hay nada hablado. Hay cosas habladas, pero no hay nada concreto. No puedo decirte con certeza cuándo esté viajando a Perú".

¿Te preocupa que no has cerrado nada con nadie? ¿Te roba el sueño?

"Estoy bastante tranquilo. Estoy tranquilo, porque sé que saldrá algo bueno, porque me fue bien y no creo que se me vayan a cerrar las puertas ni con Universitario ni con otros clubes que me imagino deben estar hablando con mi representante, pero yo le dije (al agente) que quería estar tranquilo y que me informara de cualquier cosa ya cuando hubiera algo concreto, mientras no".

¿Le cierras las puertas a Alianza Lima o a Sporting Cristal, rivales directos del Universitario?

"No. Yo no le cierro la puerta a nadie, a nadie. Porque yo soy un trabajador y yo lo que más quiero es jugar. Si Universitario no hace nada para retenerme, pues me tocaría ir a otro sitio. Yo no descarto ninguna posibilidad que me salga ahorita. Como te digo, estoy tranquilo, esperando que mi representante me diga algo, que ya tenga algo concreto y que podamos firmar algún contrato".