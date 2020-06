Alavés con varias bajas para recibir a la Real Sociedad

Según el técnico, el resto de la plantilla están en condiciones, por lo que tanto Lucas Pérez como Manu García podrán entrar en la convocatoria. Los dos se perdieron el duelo ante el Espanyol por problemas musculares.

Roberto Jiménez, un relevo de plenas garantías

Tanto Aleix Vidal como Rodrigo Ely recibieron sendos golpes el pasado sábado. El extremo se hizo daño en una pugna por un balón con Calleri en el tramo final del primer tiempo y tuvo que ser reemplazado por Pere Pons en el descanso. En cuanto al central, el club ha indicado que sufrió una contusión durante el partido.

Suplentes contrastados

Roberto Jiménez, Lisandro Magallán o Martín y Lucas Pérez podrían ser sus sustitutos en el once mañana. El portero reemplazará con toda seguridad a Pacheco. “Salir con el partido ya empezado no es fácil, pero estuvo bien”, indicó sobre él Asier Garitano en referencia al choque de Cornellà. A continuación, lanzó un claro mensaje al grupo. “Que el portero sea el mejor no es una buena señal para el grupo”, señaló. “Tiene experiencia y ojalá sea capaz de hacer otro buen encuentro, pero espero que tenga menos trabajo”, agregó.

En punta, salvo sorpresa, Joselu y Lucas Pérez volverán a jugar juntos

En cuanto a Rodrigo Ely, Asier Garitano tiene dos opciones para reemplazarle. Si juega con defensa de cuatro, Ximo Navarro podría alinearse junto a Laguardia, con Martín como lateral diestro. También podría ser el elegido Lisandro Magallán, con lo que el andaluz se mantendría en el costado diestro de la zaga.

En punta, salvo sorpresa, Joselu y Lucas Pérez volverán a jugar juntos. Ambos son capitales para el equipo en ataque. Edgar, Burke, Luis Rioja y Borja Sáinz pelearán por los dos puestos en banda, mientras que Tomás Pina podría ser la novedad en el centro del campo, con Camarasa o Manu como acompañante.

A reivindicarse

El técnico destacó la fortaleza de la Real Sociedad, “un equipo con el claro objetivo de poder jugar en Europa”, aunque volvió a centrar la atención en su equipo. “Lo más importante es que nosotros podamos ofrecer una buena versión y jugar un buen encuentro, porque nos va a hacer falta”, subrayó.

Dejó claro que, a partir de ahora, se va a fijar fundamentalmente el rendimiento en los partidos. “Cuando entrenan ves a todos bien, pero lo más importante es la respuesta que sean capaces de dar en los encuentros”.

Fuente: Mundo Deportivo