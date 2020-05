AFUTPA denuncia ante FEPAFUT incumplimiento de los equipos

El documento señala: "Los Clubes, desde el inicio de la suspensión de torneo, han incumplido con el documento de FIFA, ya que este establece en su punto ii que toda decisión unilateral solamente tendrá validez si es conforme a las legislaciones nacionales o lo permite un Convenio Colectivo (no tenemos en Panamá)".

"Viendo esto podemos decir que todas las decisiones como reducciones de salarios y suspensiones de contrato, que han realizado la mayoría de los clubes, han sido unilaterales, sin la existencia de un acuerdo, por lo que la FEPAFUT debe declararlas en un proceso legal, como inadmisibles", agrega el comunicado.

El Documento también se refiere a la gestión hecha por AFUTPA a través de Pandeportes, que va dirigida a cubrir un porcentaje de los salarios caídos de los jugadores del 30 de marzo al 30 de abril.

De igual forma, señalan que el Bono Panamá Solidario es para trabajadores que la suspensión de su contrato reposa en el Ministerio de Trabajo y hacen énfasis que los jugadores no son reconocidos como trabajadores en nuestro país.

"Tampoco los jugadores cuentan con seguridad social, por lo que hasta que esto se regule, los clubes no pueden acogerse a los decretos de emergencia en base a los artículos de fuerza mayor del código laboral".

AFUTPA hace un llamado a Costa del Este, Atlético Chiriquí, Árabe Unido y Alianza, a cumplir a cabalidad a lo estipulado en el documento de FIFA en lo referente a la suspensión de contratos.

"Nos hemos encontrado en la necesidad de utilizar todas las vías que mantiene FIFA, por medio del Reglamento Sobre el Estatuto y la Transparencia del Jugador, para gestionar los pagos correspondientes de las obligaciones contractuales que mantienen los clubes a la fecha", manifiesta el Documento.

Por todo esto, AFUTPA solicita:

Que sean inadmisibles las suspensiones de contrato a las cuales algunos de sus miembros (los clubes) se están acogiendo, sin ningún fundamento, vulnerando los derechos laborales de los futbolistas y violando los principios rectores establecidos en el Documento FIFA.

Que se fiscalice de manera enérgica a los clubes, en cuanto a los incumplimientos de sus obligaciones contractuales.

Que se asesoren los clubes en cuanto a las suspensiones y se gestionen remuneraciones alternas cónsonas a la realidad de los contratos de los futbolistas.

Que se fiscalice el cumplimiento de los tiempos estipulados en el Reglamento de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas.

Reacciones

Miguel Zúñiga, Secretario General de la FEPAFUT, manifestó vía WahtsApp que este es un tema de los clubes.

"La Federación no es empleadora de los jugadores, ni firma contratos/acuerdos económicos", señaló el dirigente.

Rubén Cárdenas, directivo del Alianza FC, uno de los equipos señalados en el comunicado de AFUTPA, manifestó que se dio una reunión con AFUTPA, los clubes y FEPAFUT, donde se acordó que iban a pagar hasta el 15 de abril.

"Nuestra acción de no pago fue comunicada en tiempo tanto a AFUTPA, como a los jugadores. Yo tengo mi justificación... AFUTPA tiene su política de hacer las cosas y es su derecho. Nosotros tenemos nuestro derecho de defendernos", señaló el dirigente.

"Los jugadores recibieron el dinero que le entregó Pandeportes a AFUTPA, le tocó a cada uno más de 400 dólares", agregó.

"Estamos esperando que esto evolucione para volver a la actividad. Las televisoras tienen un compromiso contractual y esperamos que cumplan, entendemos la situación difícil y para que vuelva la actividad se tienen que activar todas las partes", puntualizó.

La vuelta a la actividad

Cárdenas no ve tan fácil el regreso a la actividad, debido a que se deben cumplir una serie de medidas antes de jugar.

"No sería muy fácil volver a la actividad, no es un tema de medir temperaturas, lleva otros acondicionamientos. Si las condiciones en estos dos meses mejoran, no hay un rebrote, de pronto se podría pensar en retomar la actividad. No hay nada cierto hoy día y se ha visto a nivel mundial. Acá, al igual que la mayoría de los países, dependemos de los dictámenes gubernamentales, en este caso, el Ministerio de Salud", finalizó el dirigente verdolaga.