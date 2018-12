Adolfo Machado jugará con The Strongest y será compañero de Rolando Blackburn

Bolivia será el nuevo destino del defensor panameño Adolfo Machado, jugará con The Strongest, club donde milita el también panameño Rolando Blackburn.

El mismo presidente del club atigrado lo hizo oficial en su cuenta de twitter:

Adolfo Machado jugó con el Houston Dynamo por espacio de dos años, en el 2018 fueron campeones de la US Open Cup:

CHAMPIONS!!! 🏆WE ARE THE 2018 LAMAR HUNT U.S. OPEN CUP CHAMPIONS! #TenemosLaCopa#ForeverOrangepic.twitter.com/mPcQgnMaz3