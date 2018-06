Adolfo Machado, Rusia 2018 lo compensa todo

Es notablemente especial para este jugador maduro que sobrepasa la treintena y componente de la mejor generación canalera en el fútbol.

Seis años atrás, el lateral derecho del Houston Dynamo de la Liga profesional de Estados Unidos, estaba inmerso en su peor pesadilla. Dio positivo en un control de dopaje y fue suspendido durante dos años.

Fue un 25 de enero del 2012 cuando la FIFA decidió inhabilitar a Machado y a sus compañeros de equipo en el Comunicaciones de Guatemala, Fredy Thompson y Marvin Ceballos, al detectar en las pruebas la sustancia de boldenona en el control al que fueron sometidos antes de la final del torneo Apertura 2011.

La aparición de este esteroide derivado de la testosterona con efecto anabolizante, apagó el recorrido de los futbolistas, a los que se les prohibió participar en cualquier actividad deportiva.

La sanción hundió a Machado, en uno de sus mejores momentos. El contraanálisis al que se sometió en Canadá no hizo más que confirmar el positivo. Emprendió una lucha por su inocencia Adolfo Machado que, finalmente, no pudo eludir el castigo de dos años.

El zaguero perdió el título del Apertura del 2012 y Clausura. Fue cuando quedó estancado en mitad de un túnel. Con 27 años vio cómo las ofertas por lograr sus servicios desaparecían de la mesa. Y optó por regresar a su país, para contemplar las opciones de futuro.

Fue el Saprissa de Costa Rica el que apostó por él. Y el que le incluyó en su plantilla en cuanto la sanción terminó.

"Durante todo ese tiempo me aferré a Dios. Siempre me agarro a él. Fui fuerte y siempre tuve fe. Me amparé en la familia pero siempre supe que saldría de aquello", apunta Machado, ahora como integrante de la selección de Panamá y a punto de disputar su primer Mundial.

"Estaba convencido de que cuando pasara todo aquello me iban a esperar cosas mejores aún. Y ahora estoy aquí", pensó el defensa canalero, contrariado por el hecho de que se le recordara una pesadilla a la que no quiere regresar.

Adolfo Machado es uno de los fijos del seleccionador Hernán Darío 'Bolillo' Gómez. Una baza segura en el lateral derecho del cuadro centroamericano. Está de vuelta el jugador del Houston, con experiencia en el fútbol panameño por su estancia en el Alianza, en Guatemala (Deportivo Marquense y Comunicaciones), Honduras (Marathón), Costa Rica (Saprissa) y ahora en estados Unidos.

Nada comparable a su vivencia en la selección. En Rusia, donde formará parte de la historia del país cuando el lunes la pelota eche a rodar en Sochi.