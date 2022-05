Adalberto Carrasquilla: "Mi objetivo esta claro en volver a Europa"

Por Boris Alexander Cruz Caballero



Recientemente el Houston Dynamo confirmó la compra del panameño Adalberto Carrasquilla, este miércoles participó en Somos La Sele donde habló de su actualidad en el fútbol de la MLS y los compromisos de la selección nacional.

Luego de su paso con el Cartagena de LaLiga SmartBank de la segunda división española, el panameño Adalberto Carrasquilla cuenta cómo fue su paso por ese club antes de su salto con el Houston Dynamo:

"Fue un paso muy importante para mí en lo personal, ya que bueno las cosas no se me dieron en España, por ahí digamos no salgo de la mejor manera con el club porque ya no contaban conmigo, vengo a Estados Unidos a ver una nueva liga donde está creciendo mucho y bueno al final ya una vez que yo vine a Estados Unidos, ya había una cláusula con opción a compra, o sea el Houston lo adquiere y yo creo que al final es muy importante para mí con la edad aceptar que el Houston me está animando, estoy jugando con ellos, me quieren mucho, me lo han demostrado, estoy muy contento aquí".

Su adaptación en el Houston Dynamo no fue sencilla, comentó el volante panameño:

"No fue fácil la adaptación, el año pasado que llegué a mitad de temporada ya había un grupo donde el equipo pasaba por mal momento, sentí yo que el año pasado no terminé de adaptarme, por ahí no era digamos que muy constante en mis partidos y cosas que he analizado esta temporada, que nos ha ayudado mucho a la adaptación, creo que este año que inicio la pretemporada con el equipo, ya digamos empiezo de cero con ellos se me da un poco mejor la adaptación".

Adalberto Carrasquilla no cree que jugar en la Major League Soccer, sea un atraso en su carrera y mantiene su sueño de regresar al continente europeo.

"Yo no le veo de esa manera porque yo vengo de una segunda liga donde si es verdad por ahí dicen que hay mejor nivel, pero si sacan equipos de la segunda división, solo hay algunos que digamos que siempre están pelando para ascender son los que andan en muy buen nivel, del resto todo es como mucha competencia que es muy bueno pero que no quiere decir que la MLS está por debajo de la Liga española, la MLS esta creciendo mucho, lo ha estado demostrando a nivel centroamericano y va a seguir creciendo, igual yo no lo veo con el objetivo de quedarme todo el tiempo aquí, si las cosas se dan así, me tendré que quedar pero mi objetivo esta claro en volver a Europa, ya sea en un mediano o un largo plazo pero eso lo tengo claro".

La llegada del mexicano Héctor Herrera a las filas de Houston Dynamo:

" Yo creo que todo el grupo acá en Houston, se puso muy contento al saber al inicio del año cuando se hablaba de alguna negociación, una vez que nos confirmaron que todo estaba cerrado, el grupo lo asimiló muy bien, se puso muy contento y bueno solo falta él para cerrar la plantilla del año, yo creo que va a ser muy importante sobre todo en mi posición, es un jugador con mucha experiencia, yo creo que hoy por hoy está entre los mejores jugadores de Centroamérica por su rendimiento por todo lo que ha estado haciendo en estos últimos años con el Atlético Madrid".

Selección Nacional de Panamá.

"Yo estoy llegando a penas a la selección, yo tengo muchas ganas siempre de darlo todo por la selección, siempre estaré dispuesto para lo que necesita la selección, yo todavía tengo el objetivo claro que no pudimos completar este año de ir al mundial, esperemos que en el 2026 se nos den las cosas, por ahí sabemos que algunos jugadores pueda que se nos vallan, pueda que no, ojalá y estén la gran mayoría en su buen nivel para contar con casi el mismo grupo para no hacer tantos cambios".

Esta noche el Houston Dynamo verá acción cuando se enfrente a San Antonio en partido de la US Open Cup correspondiente a los 1/16 de final.