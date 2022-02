Carrasquilla anotó el gol de la victoria 3-2 sobre el Colorado Rapids en el Kino Sports Complex en Tucson, Arizona.

La web del Dynamo describió así la jugada: "Coco Carrasquilla anotó el gol de la victoria en el tiempo de descuento en un contraataque de un solo hombre".

"El internacional panameño recogió el balón en el mediocampo y condujo directo a la defensa de los Rapids, cortando con el pie derecho en la parte superior del área y enterrando un disparo en el ángulo inferior izquierdo de la red".

Houston arranca la temporada 2022 de la MLS como local en el BBVA Stadium el próximo 27 de febrero ante el Real Salt Lake.

Pick the ball up from halfway AND end up calling game?That's @Acarrasquilla18 for y'all 🇵🇦⭐️ pic.twitter.com/Ymm4rRi3Vt