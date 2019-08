Adalberto Carrasquilla fue presentado con su nuevo club el FC Cartagena de España

El FC Cartagena presentó de manera oficial al panameño Adalberto Carrasquilla, quien reforzará al club para esta temporada.

Adalberto Carrasquilla señaló que se ha sentido muy bien con el grupo; "En mi primer partido con el grupo, me he sentido muy bien, porque el grupo me ha dado confianza, en los primeros 60 minutos al principio me ha costado un poco por el tema de horarios, me ha costado, pero vamos poco a poco y hemos estado mejorando muy rápido".

El sueño de Adalberto Carrasquilla se ha cumplido y él mismo lo señala: "Me he decidido por este club que es un club grande y de venir a España, siempre he tenido la ilusión de venir a Europa y hacer las cosas bien, darme a conocer también y creo que ahora estoy aquí no hay vuelta atrás y dar lo mejor de mí para lograr ese objetivo y la ilusión que tiene el club, estoy de acuerdo a buscar el ascenso y daré lo mejor de mí para lograrlo".

El FC Cartagena es un club de la Segunda División B de España (La tercera división jerárquica). Iniciarán campaña este 25 de agosto ante el Badajoz.