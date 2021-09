Por SomosLaSele



Abdiel Castrellón, mejor conocido en el grupo cómo Pimpo, es uno de los jugadores que forman parte de la vieja guardia de la selección nacional de futsal.

El pivote, no fue convocado para la pasada gira a Brasil, pero una vez llegado el equipo a Panamá, fue tomado en cuenta nuevamente por el DT José Botana para iniciar entrenamientos. Semanas después, fue llamado para formar parte del grupo definitivo, que disputará el próximo Mundial en Lituania.

Esta era su situación hace unos meses, hoy en día la historia es otra. Pimpo, ha vuelto a ser una de las piezas fundamentales para el funcionamiento del esquema táctico del técnico venezolano, cómo jugador lo aclaró en la plática que tuvo con él.

“El hablo conmigo y me dijo que me necesitaba, porque él sabía los trabajos que yo podía ofrecerle al equipo. Que hiciera las cosas con cabeza y que aprovechara el momento que él me diera en el terreno”.

El jugador de la selección nacional ha sido importante en el ataque de Panamá Futsal tanto en el pasado cómo en el presente. Castrellón cuenta con dos pre mundiales de la Concacaf (2016-2021) y una Copa del Mundo (Colombia 2016).

Su aportación ofensiva de igual forma es destacable. En el pasado pre mundial de Guatemala anotó tres goles y anotó dos en Colombia 2016.

Él es de los jugadores veteranos y buscará aportar su granito de experiencia al grupo.

“Siento responsabilidad de ser de los mayores del grupo. Hay doce que van su primer Mundial, y los cuatro que fuimos a Colombia 2016, sabemos la responsabilidad que tenemos”.

“Tratamos de decirles que no es lo mismo un pre mundial que un Mundial, que hay que tener concentración durante los cuarenta minutos de juego”, aclaró.

Sobre la derrota de ayer 3-1 ante la selección de Eslovaquia dijo que fueron detalles que pesaron durante el partido.

"Fue un juego que se perdió por detalles. En el Mundial si nos pasa eso estamos fuera del baile. Nos falta concretarlas, tenemos jugadas claras, pero es eso lo que nos falta”, explicó.

No cabe duda de que Abdiel Castrellón volverá a ser importante para las tres primeras finales que se vienen para el equipo panameño en Lituania 2021.

El jugador se encuentra ambicioso y quiere seguir siendo importante durante los próximos años.

“Busco mantenerme bastante. Quisiera jugar un tercer Mundial, hay tres compañeros aquí que lo van a hacer, yo iré para mi segundo”, detalló.

(Fepafut)