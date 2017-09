Abdiel Arroyo fue expulsado en partido de la liga "charrúa"

El delantero panameño Abdiel Arroyo jugó de titular en este partido, pero fue expulsado con tarjeta roja.

Danubio gritó el desahogo en el tiro libre de David Terans, el volante que lideró la ofensiva, para vulnerar al arquero Rodrigo Odriozola y rescatar el invicto del Torneo Clausura en Jardines.

Rampla Juniors lamentó las oportunidades que desaprovechó, principalmente por el brasileño Leo Bahía en el cierre. Fue empate, 1:1, un punto que valoró el “picapiedra” y por el desenlace, también sumó en el equipo de Maroñas.

Las expulsiones de Claudia Umpiérrez también jugaron desde la roja a Abdiel Arroyo, delantero del local y el volante Ignacio Panzariello, del visitante. La insistencia de Danubio, con Rodrigo Odriozola influyente en el arco, se recompensó con la precisión de Terans.

EL ROJIVERDE MEJOR

Los rojiverdes jugaron con decisión y presionaron en el comienzo. El tiro cruzado de Gabriel De León pasó muy cerca del palo izquierdo de Cristóforo. Rampla Juniors defendió con orden y salió rápido. Los volantes protagonistas en contención y salida veloz.

La pena máxima le dio la alegría del salto. Panzariello giró a la entrada del área, sobre la medialuna y de espaldas al arco: Claudia Umpiérrez, árbitra del partido, interpretó penal en el contacto de Pablo Siles. Alex Silva definió con precisión.

El 1:0 removió el partido. Una dura falta de Martín Marta produjo forcejeos entre los jugadores y la roja del panameño Abdiel Arroyo. ¿Qué hizo? En la discusión, manoteó a un rival. El arquero Rodrigo Odriozola se excedió en la protesta.

Danubio sintió el impacto. Diez contra once y no elaboró juego. Salvo un tiro libre de Terans no se acercó.

LA REACCIÓN DE LA FRANJA Y EL CONTRAGOLPE

La Franja volvió con todo para remontar. Rodrigo Fernández a la cancha. La roja a Ignacio Panzariello –no tenía amarilla- dejó a los dos con diez jugadores. Danubio se adelantó por el empate. La zurda de Terans, de tiro libre, hizo volar a Odriozola.

Los rojvierdes se jugaron al contragolpe. Gastón Machado y Luis “Ronco” López cambiaron. De un lado, Marcelo Tabárez a recargar el ataque y del otro Cristian Olivera para mantener la pelota.

El desborde de Tabárez por izquierda, el centro y Davis Terans se perdió el gol. El volante Maximiliano Ceatano, en el local y el brasileño Leo Bahía, en el visitante, en cancha. Cándido puso en carrera a Leo Bahía y el brasileño no tuvo precisión para gritar el segundo.

Bahía malogró tres chances netas. El 1:0 siempre está abierto. El cabezazo de Marcelo Tabárez lo desvió Odriozola en gran atajada. Sin embargo, el alivio surgió en el tiro libre de Terans. Justeza y grito contenido en Maroñas.

DANUBIO 1:1 RAMPLA JUNIORS

Cancha: Estadio Jardines del Hipódromo. Jueces: Claudia Umpiérrez, Marcelo De León y Santiago Fernández.

DANUBIO: Federico Cristóforo, Agustín Peña, Damián Malrechauffe, Gastón Bueno, Martín Marta (70′ Maximiliano Caetano), Ribair Rodríguez, Gonzalo González (61′ Marcelo Tabárez), Pablo Siles

(46′ Rodrigo Fernández), David Terans, Leandro Rodríguez y Abdiel Arroyo. Director Técnico: Gastón Machado. Suplentes: Michael Etulain, Renzo Ramírez, Matías Pérez, Jorge Gravi.

RAMPLA JUNIORS: Rodrigo Odriozola, Mauricio Felipe, Willinton Techera, Matías Soto, Camilo Cándido, Gabriel De León, Nicolás Prieto, Nicolás Rocha (71′ Jhony Galli), Ignacio Panzariello, Alex Silva (71′ Leo Bahía) y Matías Rigoleto (60′ Cristian Olivera). Director Técnico: Luis López. Suplentes: Federico Silvera, Gonzalo Rizzo, Santiago González, Adrián Leites.

GOLES: 28′ Alex Silva, de penal (RJ), 90′ David Terans (D).

Tarjetas amarillas: 15’ Leonardo Rodríguez (D), 30′ Matías Marta (D), 30′ Rodrigo Odriozola (RJ), 41′ Wilinton Techera (RJ), 88′ Nicolás Prieto (RJ).

Tarjetas rojas: 31′ Abdiel Arroyo (D), 51′ Ignacio Panzariello (RJ).

(Fuente: Tenfield).