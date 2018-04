El jugador de la selección de Perú que guarda sus figuritas repetidas

La fiebre del Álbum de figuritas del Mundial Rusia a tocado hasta a los mismos jugadores que están en él.

Es el volante Christian Cueva, quien en una entrevista a Globoesporte, señaló que no intercambiará las figuritas de él con nadie: “No cambio. No cambio (risas). No cambio por ninguna. mi esposa está embarazada de un niño. Que Dios permita que nazca bien, tranquilo, y yo pueda dejar las figuritas de su padre para él", sostuvo.

La selección de Perú, regresa a un Mundial de fútbol, luego de 36 años.