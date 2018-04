Zlatan Ibrahimovic no parece estar en los planes del técnico de Suecia

"Le dijo que no a la selección, que no iba a estar en el equipo después de la Eurocopa y lo respeté. Si rechazó al equipo, no creo que deba volver. Respeto lo que él mismo dijo. Sólo estarán en el Mundial los que dijeron que sí", comentó el estratega.

Y añadió: "No me ha llamado, pero definitivamente no está incluido en los plantes para el Mundial".

El claro mensaje es una respuesta a una declaración de 'Ibra', quien dijo en un show de televisión de Estados Unidos que "Un Mundial sin mí no sería un Mundial' y que fue él quien puso "a Suecia en el mapa".

Aprovechando su mediática llegada a Los Angeles Galaxy, el atacante pidió un lugar en la selección, responsable de la eliminación de Italia, excampeón del mundo, de la cita en Rusia. Por la respuesta de Andersson, va a tener que resignarse a verlo por TV.

(Fuente: Futbolred)