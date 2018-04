Sadio Mané no pierde el tiempo jugando al "Play Station"

Sadio Mané, nació en Bambali en 1992, ubicado en los confines meridionales de Senegal.

Mané quiso ser futbolista porque quería comprender el juego, quería informarse y conocer de todo sobre el fútbol, es un ferviente seguidor de Ronaldinho, quería ser como él, lo estudiaba muchísimo, señaló en una entrevista a El País.

También se le preguntó si le gustaba jugar "Play Station" y esto respondió:

"Nunca me gustó. Nunca he jugado. Creo que es algo que te roba el tiempo. No quiero perder mi tiempo a cambio de nada"

Sadio Mané, tiene un sueño para su pueblo Bambali y es construir una escuela para los niños de su pueblo y los alrededores.

La selección de Senegal se encuentra en el grupo H junto a las otras selecciones de Polonia, Colombia y Japón.