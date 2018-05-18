Pizzi incluye a los tres cedidos en España en prelista de Arabia Saudita para el Mundial

Fahad al-Mawallad, Salem al-Dawsari y Yahya al-Shehri, los tres jugadores cedidos en España gracias a un acuerdo entre Arabia Saudita y la Liga, están en la preconvocatoria de 27 jugadores ofrecida este viernes por el argentino Juan Antonio Pizzi para el Mundial de Rusia 2018.

Fahad al-Mawallad fue cedido del Al-Ittihad al Levante, Salem al-Dawsari del Al-Hilal al Villarreal, y Yahya al-Shehri del Al-Nasr del Leganés para rodarse al máximo nivel de cara al Mundial.

Arabia Saudita entrenará durante dos semanas y media en Suiza antes de viajar a Rusia para disputar su primer Mundial desde 2006, el quinto de su historia.

Durante su preparación, jugará un amistoso ante Italia el 20 de mayo, otro frente a Perú el 3 de junio en Suiza y finalmente contra Alemania, el 8 de junio en Leverkusen.

Arabia Saudita abrirá el Mundial ante el anfitrión el 14 de junio, antes de jugar ante Egipto y Uruguay en el grupo A.

Preconvocatoria de Arabia Saudita:

Porteros (4): Mohammed al-Owais (Al-Ahli), Abdullah al-Mayouf (Al-Hilal), Yasser al-Mosaileem (Al-Ahli), Assaf al-Qarni (Al-Ittihad)

Defensas (9): Osama Hawsawi (Al-Hilal), Omar Hawsawi (Al-Nassr), Motaz Hawsawi (Al-Ahli), Ali al-Bulayhi (Al-Hilal), Mohammed Jahfali (Al-Hilal), Yasser al-Shahrani (Al-Hilal), Mansour al-Harbi (Al-Ahli), Mohammed al-Burayk (Al-Hilal), Saeed al-Muwallad (Al-Ahli)

Medios (13): Abdulla Otayf (Al-Hilal), Salman al-Faraj (Al-Hilal), Abdulmalik al-Khaibari (Al-Hilal), Abdullah al-Khaibari (Al-Shabab), Mohammed Kanno (Al-Hilal), Hussein al-Moqahwi (Al-Ahli), Taisir al-Jassim (Al-Ahli), Hattan Bahebri (Al Shabab), Salem al-Dawsari (Villarreal/ESP), Yahya al-Shehri (Leganés/ESP), Nawaf al-Abid (Al-Hilal), Fahad al-Muwallad (Levante/ESP), Mohammed al-Kuwaikbi (Al-Ettifaq)

Delanteros (2): Mohammed al-Sahlawi (Al-Nassr), Mohannad Assiri (Al-Ahli)

AFP.