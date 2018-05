Jardim cree que Sidibé podrá jugar con Francia en el Mundial

"Hace tres o cuatro días que Sidibé ha regresado al entrenamiento colectivo y ha ido bien", explicó Jardim. "Por supuesto, después de un mes de parón, no está todavía al máximo físicamente, pero no tiene problemas con su rodilla. Acelera y no se queja", apuntó.

Aunque precisó que Sidibé no empezará contra el Saint-Etienne, el sábado en la 37ª jornada de la Ligue 1, Jardim subrayó que "está en los plazos" previstos.

"Había dicho que entre cuatro y siete semanas de parón. Ahora, salvo que pase algo excepcional con (Almamy) Touré no es posible que juegue. O quizás 25 minutos como máximo, en caso de una necesidad excepcional", puntualizó.

A sus 25 años y con 15 partidos como internacional, Sidibé se postula para entrar en la lista de Didier Deschamps para el Mundial. El seleccionador francés dará a conocer su grupo de 23 hombres el 17 de mayo.