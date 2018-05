Italia se prepara para vivir el Mundial de fútbol de los otros

El Mundial de los otros. Por la primera vez desde 1958, Italia vivirá una Copa del Mundo en la que no participará su equipo nacional, todavía en fase de reestructuración tras la histórica eliminación en la repesca, ante Suecia en noviembre.

La temporada del fútbol italiano ha sido notable. La Roma alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones y la Juventus fue cuartofinalista, como la Lazio en Europa League. En la Serie A el suspense ha sido total casi hasta el final, tanto en la pelea por el título, como por los puestos europeos y el descenso.

Pero la temporada acaba y dentro de unos días el mundo entero fijará su atención las listas de 23 jugadores convocados, las concentraciones y los partidos amistosos de preparación del Mundial. Italia solo tendrá un papel como 'sparring' de los que sí jugarán por la Copa.

Cuatro veces campeona del mundo, la Azzurra servirá para que Francia y Arabia Saudí alcancen el punto de forma óptimo antes de viajar a Rusia.

"Lo lamentaré toda mi vida. Les quitamos a los niños la posibilidad de tener un corazón batiendo por la Copa del Mundo", explicó Gigi Buffon al semanario alemán Der Spiegel, algunas semanas después de la eliminación ante Suecia.

En los pequeños terrenos de Roma, los niños dicen que apoyan a Argentina "porque Dybala es muy fuerte", a Bélgica "porque tienen a Nainggonlan, de la Roma", o a Francia, simplemente para satisfacción del periodista.

Pero la legendaria Nazionale, cuatro títulos y dos finales perdidas, no peleará por la Copa, por primera vez en 60 años.

Cafeterías y televisiones

Pero que nadie se imagine los cafés vacíos en junio y julio durante los partidos. "Los tifosi lo seguirán, obviamente habrá menos en Rusia, pero los italianos seguirán el Mundial por la tele", señaló el mítico Dino Zoff, campeón del mundo en 1982.

Para Roberto Gandolfi, vicepresidente de la marca deportiva italiana Errea, que estará presente en Rusia gracias a que fabrica la equipación de Islandia, la ausencia de la Squadra Azzurra sí tendrá consecuencias económicas.

"Tenemos a Islandia y es muy positivo. Pero cuando se piensa en el comercio de televisiones y este tipo de cosas, es evidente que habrá un prejuicio. Solo nos daremos completamente cuenta después del torneo", señala a la AFP.

La eliminación contra Suecia se vivió como un apocalipsis, pero a continuación llegaron las promesas de regeneración.

Seis meses después, Italia sigue sin seleccionador ni presidente de la federación. La Nazionale ha caído a la 20ª plaza de la última lista FIFA, su peor clasificación histórica.

Tres 'VAR'

"Hay que esperar a los jóvenes. Están ahí. Pienso que hay un grupo de 20 o 25 jugadores que pueden triunfar, con un poco de experiencia", vaticina Zoff.

¿Con qué entrenador? Carlo Ancelotti rechazó la propuesta y parece que el elegido será Roberto Mancini, si es capaz de arreglar su salida del Zenit San Petersburgo.

"No ver a la Nazionale no será agradable para nosotros, no será una Copa del Mundo como habitualmente. Pero hay que tener la esperanza de ver a la selección de nuevo entre las mejores del mundo", declaró recientemente Mancini a Rai Radio.

Para el antiguo entrenador del Mánchester City, Italia "no está actualmente entre los grandes campeones donde siempre ha estado".

"Pero tiene buenos jugadores, porque buenos jugadores siempre nacen en Italia", añadió.

A la espera de que esos buenos jugadores se conviertan en grandes jugadores, Italia seguirá el Mundial. Al menos será el país mejor representado en el sector arbitral, con un primer colegiado y tres 'VAR' de 13 (encargados del vídeo de asistencia al arbitraje), seleccionados por Pierluigi Collina, otro italiano.