Irán anuncia su lista previa para el Mundial sin el goleador Rezaei

Rezaei juega en el Charleroi belga, donde esta temporada ha marcado 16 goles en 39 partidos.

Pero Irán, rival de España en la fase de grupos del Mundial, cuenta con sólidos argumentos en ataque, especialmente Alireza Jahanbakhsh, quien se ha convertido en el primer iraní que lidera la tabla de artilleros de una liga europea tras haber anotado 21 tantos con el AZ Alkmaar holandés.

Massoud Shojaei, de 33 años, y Ehsan Haji Safi, de 28 años, que habían sido sancionados el año pasado después de haber jugado contra un equipo israelí defendiendo los colores del conjunto griego del Panionios, también forman parte del equipo.

Irán, que no reconoce a Israel y solicita a sus deportistas que no se enfrenten a los representantes del país hebreo, no puede hablar abiertamente de estas suspensiones que infringen el reglamento deportivo internacional.

El técnico portugués Carlos Queiroz, ex entrenador del Real Madrid y asistente de Alex Ferguson en el Manchester United, dirige desde hace siete años a esta selección.

El combinado asiático, conocido como el Team Melli, está encuadrado en el Grupo B del Mundial junto a España, Portugal y Marruecos.

Queiroz ha triunfado consiguiendo clasificar a Irán dos veces consecutivas para la Copa del Mundo y ahora tendrá la difícil misión de enfrentarse en Rusia a reputadas selecciones.

- Lista de 24 jugadores preseleccionados por Irán para el Mundial-2018:

Porteros (3): Alireza Beiranvand (Persépolis), Rashid Mazaheri (Zob Ahan), Amir Abedzadeh (Marítimo/POR)

Defensas (8): : Ali Gholizadeh (Saipa), Majid Hosseini (Esteghlal), Milad Mohammadi (Akhmat Grozny/RUS), Mohammad Khanzadeh (Padideh), Morteza Pouraliganji (Alsaad/QAT), Pejman Montazeri (Esteghlal), Ramin Rezaeian (Ostende/BEL), Roozbeh Cheshmi (Esteghlal)

Centrocampistas (6): Ehsan Haji Safi (Olympiacos/GRE), Karim Ansarifard (Olympiacos/GRE), Massoud Shojaei (AEK Atenas/GRE), Mahdi Torabi (Saipa), Omid Ebrahimi (Esteghlal), Said Ezatolahi (Amkar Perm/RUS)

Delanteros (7): Alireza Jahanbakhsh (AZ Alkmaar/NED), Ashkan Dejaghar (Nottingham Forest/ENG), Mahdi Taremi (Al-Gharafa/QAT), Reza Ghoochannejhad (Heerenveen/NED), Saman Ghoddos (Ostersunds/SWE), Sardar Azmoun (Rubin Kazán/RUS), Vahid Amiri (Persépolis)