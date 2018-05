Falcao, con una contusión en el muslo, baja del Mónaco ante el Caen

Según el comunicado médico del club, Falcao "fue víctima de una contusión en el muslo derecho en el último partido y está en recuperación".

En conferencia de prensa Jardim explicó que "no está en el grupo porque no está en condiciones". "No voy a hacer jugar a un jugador que no está en condiciones", añadió.

Con las lesiones de Keita Baldé y Stevan Jovetic, además de la sanción a Adama Diakhaby, el ataque del Mónaco queda en manos del joven Moussa Sylla, de 18 años, que normalmente será titular.

AFP.