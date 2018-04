Existe una teoría en redes sociales que señala a Inglaterra como el campeón del Mundial de Rusia

Entre tantas especulaciones, a través de las redes sociales circula una teoría de que Inglaterra es un firme candidato gracias a lo conseguido por Pep Guardiola.

El entrenador catalán conquistó la Premier League con una exitosa campaña al frente del Manchester City. Un título que le daría sentido a las especulaciones, si se tienen en cuenta sus antecedentes.

🇪🇸 2010: Pep Guardiola wins La Liga, Spain win the World Cup🇩🇪 2014: Pep wins the Bundesliga, Germany win the World Cup🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2018: Pep wins the Premier League, England crash out of the World Cup after defeats to Tunisia & Panama. Probably. pic.twitter.com/9sOjaz7rfi