Uruguay espera su debut mundialista ante Noruega con expectativa y ansiedad

Asimismo, destacó que el plantel se encuentra "muy bien" en lo físico y con un "buen nivel" en lo futbolístico por lo que solo falta "empezar a competir y que el equipo vaya agarrando rodaje".

Para Nicola, la Celeste que se presentará en Polonia "mantiene un poco la esencia de todas las selecciones uruguayas" con un bloque defensivo confiable, volantes buenos tanto defensivamente como a la hora de atacar, y delanteros que están jugando en primera división a un buen nivel.

"Creo que va a ser un equipo competitivo y muy parejo en todas sus líneas", apuntó el exarquero.

Antes de su estreno en el torneo, Uruguay disputó en Polonia dos encuentros amistosos frente a Senegal y Estados Unidos.

Ante los africanos, Uruguay se impuso por 2-1con anotaciones de los delanteros Brian Rodríguez y Darwin Núñez.

El choque frente a los norteamericanos finalizó igualado 1-1.

En el primero de los dos amistosos, el seleccionador uruguayo, Gustavo Ferreyra, alineó un equipo con Franco Israel; Ezequiel Busquets, Ronald Araújo, Bruno Méndez, Maximiliano Araújo; Francisco Ginella, Juan Manuel Sanabria; Santiago Rodríguez, Thomás Chacón, Brian Rodríguez y Darwin Núñez.

Ante Senegal realizó una sola variante y fue el ingreso de Nicolás Acevedo por Chacón, lo que hizo que la figura táctica pasara de un 4-2-3-1 a un 4-3-3.

Según resaltó Nicola, ambos encuentros sirvieron "para hacer pruebas", para que el equipo "vaya tomando forma" y para ver el nivel en que se encontraban algunos futbolistas con los que el cuerpo técnico tenía menos contacto.

Quien no pudo formar parte de los amistosos fue el delantero del Parma italiano Nicolás Schiappacasse, que se recuperaba de una lesión sufrida en su club.

"No estuvo incluido porque todavía estaba en ese proceso de recuperación y preferíamos no arriesgar y perder días que después no tendríamos tiempo para ganarlos", explicó Nicola.

De acuerdo con ello, aseveró que el número 10 ya "está mejor" y se encuentra "buscando su mejor forma física".

En cuanto a Noruega, primer rival de Uruguay en el torneo, Nicola apuntó que recibieron mucha información de antemano que les sirvió para evaluar el estilo de juego, los jugadores y los sistemas que utilizan para poder planificar el encuentro.

"Sabemos que va a ser durísimo, Noruega tuvo una eliminatoria europea compleja y dejo afuera a equipos tradicionales que han estado en los últimos mundiales. De hecho, le ganó a Inglaterra, que es el más reciente campeón mundial sub'17 y Sub'20", apostilló.

Por ello, Nicola vaticinó un partido "de mucha intensidad y también de mucho estudio".

El duelo entre Uruguay y Noruega se jugará el viernes 24 de mayo a las 20.30 hora local (18.30 GMT y 15.30 uruguayas) en el estadio Widzew Lodz.

EFE.