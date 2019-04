Sebastiásn Soto: La "perla" americana con raíces latinas

Soto es apenas el segundo jugador estadounidense más joven en debutar en la Bundesliga; solo Christian Pulisic era más joven cuando hizo su debut con el Borussia Dortmund.

Pero la historia de Soto es bastante única. El hijo de una madre mexicana y un padre chileno, Soto nació en Carlsbad (California) y luego se unió a la cantera del Real Salt Lake de la Major League Soccer (MLS).

Brilló en las divisiones inferiores del equipo de Utah, marcando 45 goles en 27 partidos con el sub 19 del Real Salt Lake. El juego del delantero mexicanoamericano acaparó la atención de clubes europeos y fue el Hannover quien se llevó los servicios de la promesa del fútbol EE.UU. Soto no dejó de marcar goles cuando llegó al territorio alemán.

En 21 partidos con el sub 19 del Hannover, hizo 14 goles y se ganó una convocatoria al primer equipo. Ya que el Hannover descendió a la segunda división, se espera que Soto sea una figura importante en el futuro del club y su lucha por conseguir el ascenso durante la temporada 2019-20.

Al nivel internacional, Soto ha jugado dos partidos con la sub 20 de Estados Unidos y todo indica que formará parte del equipo que jugará en el Mundial sub 20 en Polonia este verano.Todavía no ha jugado con la selección mayor, así que queda abierta la posibilidad de que cambie a una de las selecciones de México o Chile.

Con tanto talento y tanto gol, la aficion del EE.UU espera que Soto no se convierta en el nuevo Jonathan González y dejar la selección EE.UU por la mexicana.