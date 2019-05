Polonia aplastó a Tahití en su segundo partido del mundial sub 20

Polonia, que había perdido en la primera fecha de la llave A del Mundial Sub-20 en el duelo con Colombia (2-0), mejoró la imagen ofrecida en aquel tropiezo goleando, este domingo, a Tahití (5-0) en Lodz.

Polonia comenzó el partido con un poco de presión, no sólo por haber llegado al segundo compromiso con una derrota a cuestas en su debut en el Mundial Sub 20 sino porque le costaba pisar el área de Tahití y cuando lo hacía, no tenía definición, entre disparos descompuestos y una buena actuación del portero Moana Pito.

Fueron varias las ocasiones que tuvieron los polacos, pero Jakub Bednarczyk sacó un disparo desde fuera del área que tomó una parábola y acabó en las redes tahitianas. Fue hasta el minuto 18 que se pintó el 1-0 y los de casa comenzaron a jugar más holgados, sin la presión inicial.

Marcel Zylla, al 37, sumó el segundo; Moana Pito comenzó a caerse después de varias intervenciones acertadas para que Tahití no se viera debajo de forma precipitosa, pero una buena combinación con Dominik Steczyk permitió el 2-0 y dos minutos después el 3-0, ahora por medio del propio Steczyk, quien mató el balón con el pecho, se quitó al portero y definió de gran manera.

Dos goles más para el segundo tiempo, doblete de Dominik Steczyk y uno más de Adrian Benedyczak, que entró de cambio, para sentenciar el partido y darle su primera victoria a los polacos, que pelearán el liderato del Grupo A ante Senegal en la última jornada.