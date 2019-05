Manuel Roffo vuelve al Mundial Sub-20 para aprovechar una nueva oportunidad

"Aunque no atajara, para mí es una revancha... ¿Sabes lo que duele ir a un Mundial con Argentina y quedarte fuera en primera ronda?", comenzó diciendo Roffo en una entrevista para FIFA a pocos días del comienzo del Mundial sub 20 de Polonia.

Manuel Roffo es el único jugador de los que fueron a República de Corea que repite convocatoria para viajar a Polonia. Por tanto, tiene más presente que ninguno la eliminación de Argentina en la fase de grupos de 2017: "Aquel 'palazo' me ayuda a valorar esto de otra manera", explicó.

Argentina quedó tercera del grupo A, que compartía con la selección anfitriona, Inglaterra y Guinea. Tampoco fue de las cuatro mejores terceras de grupo, por lo que se quedó fuera de los cuartos de final. "La sensación de arrepentirte es feísima y me alegro de tener una segunda oportunidad", explicó el portero de Boca Juniors sobre la frustración vivida hace dos años.

"En aquel momento era el más chico. Hoy estoy más maduro y tranquilo para intentar aprovecharla", comentó sobre su situación, que trata de extender a sus compañeros: "Uno a veces no entiende todo lo está en juego, y es durísimo darte cuenta cuando se terminó. Dejas la sub 20 y nunca sabés si vas jugar otro Mundial, porque es muy difícil llegar a la selección mayor", declaró.

Aunque terminó firmando una buena actuación, Argentina no arrancó bien el pasado Sudamericano y Roffo es consciente de que errores así podrían pagarse caro en Polonia: "Es bueno que nos pasara ahí. Cuando no teníamos margen de error supimos como jugar esos partidos y ahora todos serán así. No vamos a subestimar a nadie", dijo.

"Argentina es uno de esos equipo que tienen más presión que los demás. Todos los equipos viajan con la ambición de ser campeón, pero algunos tienen más presión para serlo. Esperemos estar a la altura", añadió Roffo sobre el objetivo y la ascendencia de la 'albiceleste' sobre la competición, que ha ganado en hasta seis ocasiones, más que ninguna otra selección.

EFE.