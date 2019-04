Malí: Con mucha ambición y sin ningún complejo

30 años después de alcanzar su primera, y única final de la Copa African de Naciones sub-20, Malí no dejó escapar la ocasión y se impuso a Senegal.

Boubacar Traoré abrió el marcador tras cumplirse un cuarto de hora de juego, pero el empate de Souleymane Aw a 15 minutos del final obligó a los Aguiluchos a disputar la prórroga y a afrontar la tanda de penales. Esto quizás, no hubiese sido posible, sin la figura de Youssouf Koita heroico bajo palos durante todo el campeonato.

Este primer título continental viene a recompensar los notables progresos de Malí en la escena internacional durante los últimos años. En Nueva Zelanda 2015, el equipo se aupó el tercer puesto tras firmar una andadura impresionante, marcada sobre todo por un triunfo contra Alemania en cuartos de final.

No obstante, en esta CAN Sub-20, Malí no estuvo brillante y experimentó todo tipo de emociones, pero supo mantenerse con vida y, en la final, marcó la diferencia en el plano mental contra Senegal. En Polonia cabe esperar a unos malienses ambiciosos y sin complejos.

Historia

En Polonia, Mali participará en su séptima edición del certamen. En las dos en que lograron superar la fase de grupos, en 1999 y 2015, los Aguiluchos subieron al tercer escalón del podio. Tras no haber obtenido su billete para República de Corea 2017, su resultado más reciente en la competición es una victoria en el partido por el tercer puesto de Nueva Zelanda 2015 contra un rival muy familiar últimamente: Senegal.

