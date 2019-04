Argentina vuelve a sus ráices, en busca de la gloria perdida

Luego del boleto obtenido por Fernando Batista en enero al Sub 20, los comandados por Pablo Aimar demostraron valentía y buen juego para dejar en alto la camiseta albiceleste.

Después de varios años con incertidumbre en las categorías juveniles, un estilo definido de ambos cuerpos técnicos fueron ejecutados de gran manera por planteles de futbolistas que ilusionan para el futuro.

El Mundial Sub 20 se disputará en Polonia desde el 23 de mayo hasta el 15 de junio, mientras que el Sub 17 tendrá sede en Brasil del 2 al 24 de noviembre. Fue en el año 2015 la última vez que clasificaron las dos selecciones con eliminación en cuartos (Sub 20) y octavos (Sub 17).

Este año irán en búsqueda de validar la presencia en la máxima cita del fútbol. "A esta edad, todos los chicos tienen pasión por jugar. A veces los adultos se la hacemos perder con malas decisiones pero todos los futbolistas jóvenes o cualquier persona a los 16 años tienen pasión por lo que hacen y tienen todo por descubrir".

Las palabras de Pablo Aimar tras la heroica clasificación al Hexagonal final del Sudamericano Sub 17 dejaron un claro mensaje sobre el nuevo rumbo de las categorías juveniles argentinas.

DATO

Desde que se creo el torneo en 1977, Argentina ha ganado el título sub-20 en 6 ocasiones. El primero en 1979 de la mano de Ramón Díaz y Diego Armando Maradona. 16 años despúes en 1995 y luego en 1997 repetiría el título de forma consecutiva. En 2001 y con el poder goleador de Javier Saviola volverían a conquistarlo. En 2005 arrasó el torneo de la mano de un jovensísimo Lionel Messi, y al torneo siguiente en 2007 Sergio "Kun" Aguero sería el protagonista de los festejos albiceleste.