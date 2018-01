Sampaoli tendría definido su once para el Mundial de Rusia

El técnico rosarino estuvo de visita en los entrenamientos de la Juventus y charló extenso con el delantero para hacerle saber sus intenciones de que sea el ‘9’ titular de cara a los amistosos de marzo frente a las selecciones de España e Italia.

Desde el cuerpo técnico de Sampaoli, han visto una mejora de Higuaín a comparación de meses pasados. El delantero de la Juventus apenas ha jugado 45 minutos (amistoso ante Brasil) a las órdenes del entrenador rosarino y después no fue tomado en cuenta.

Sampaoli tendría definido a Higuaín como delantero titular de la Selección Argentina, aunque antes tendrá que conversar con Mauro Icardi, otro de sus candidatos.

Al atacante del Inter de Milán lo visitará el jueves y, de acuerdo a cómo va con la charla, Sampaoli verá quien sea quien inicie en los duelos preparatorios para el Mundial de Rusia 2018.

Messi mantiene una buena relación con Higuaín, con ¿Icardi? No ha habido mucha comunicación. No porque haya distancias entre ambos, sino porque no ha habido mucha relación, dado que el Mauro apenas ha estado en convocatorias de Argentina.

Higuaín ha marcado nueve goles en la presente temporada de la liga italiana, mientras que Icardi ha marcado 18, el doble. El ritmo lo maneja Mauro, el equipo parece ir con Gonzalo.