Mario Gómez habló de selecciones como España y Francia

Los periodistas le han consultado por la gran cita del año, que será el Mundial de Rusia, y no ha ocultado su ilusión por poder estar en esta competición. "No sé si seré convocado o no, pero para mí sería un gran orgullo representar otra vez a mi país y en tal caso daría lo mejor de mí mismo para hacer un buen papel", ha comentado el delantero.

Sobre los pronósticos para ese torneo universal, ha declarado que Alemania, que defiende el título ganado en 2014 en Brasil, "seguro que irá a hacerlo lo mejor posible", pero espera una dura competencia.

"Hay varias selecciones que están al mismo nivel que Alemania como España y Francia, que son otras candidatas al título y les veo con muchas opciones", ha indicado Mario Gómez, uno de los mejores goleadores de la historia del fútbol alemán y que conquistó la Bundesliga tres veces.

Gómez, veterano delantero de 32 años, ha sido presentado en tierras murcianas como jugador del Stuttgart. El jugador vuelve a este club después de ocho años y medio tras comenzar su carrera en ese equipo.

Marca.