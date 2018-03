Juan Carlos Osorio rechazó seguir con México después del Mundial

Juan Carlos Osorio director técnico de la selección de México que estará en el Mundial de Rusia 2018, aseguró que no renovará con México.

Estos señalamientos fueron dados a el diario británico The Sun, en medio de la gira que realiza por Europa.

"He rechazado la posibilidad de extender mi contrato; sin embargo, si lo hacemos bien, me gustaría continuar". Y agregó: " He sido contactado por otras federaciones y tengo sentimientos por otros lugares".

En otro orden de cosas, Osorio mostró su inconformidad de dirigir en Concacaf: " Concacaf es difícil, el pasto es largo y está seco. Lanzan objetos hacia el campo. La gente corre a la cancha para detener el juego. Las temperaturas están por encima de los 35 grados centígrados. Los estadios no son muy seguros. Es una zona geográfica muy difícil. Jugar al fútbol ahí puede ser inseguro. Puede ser peligroso, si soy sincero".

Juan Carlos Osorio, se encuentra en conversaciones con los jugadores mexicanos que militan en ese continente para así intercambiar conceptos antes del Mundial de Rusia 2018.