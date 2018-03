Inglaterra contará con el delantero del Manchester United, Marcus Rashford

Luego del partido entre Liverpool y Manchester United, el DT del Man U. Jose Mourinho declaró que conversó con Gareth Southgate sobre la presencia de Rashford en el Mundial de Rusia:

"Conversé con Gareth Southgate unas semanas atrás y me dijo que no importa si juega o no con el United, estará en el Mundial de Rusia".

"Anotó dos goles a un club de clase mundial, en un gran juego, pensé que la velocidad de Marcus sería importante, también con la lesión de Anthony Martial, no había dudas entre uno u otro, fue una buena opción ponerlo a jugar".

El partido entre Inglaterra y Panamá en la Copa del Mundo, será el 24 de junio en el estadio de Nizhni Nóvgorot.