Gareca dio a conocer el plan de trabajo de Perú

El DT confirmó que en marzo se jugarán dos amistosos y que la nómina de convocados las dará los primeros días del mes. La primera prueba será ante Croacia en Miami (23/03). El segundo examen se jugará en Nueva Jersey ante Islandia (27/03).

Prácticamente están cerrado los partidos ante Escocia, que se jugará en Lima, el 29 de mayo. Y, el 9 de junio chocará con Suecia en Estocolmo, pero Ricardo Gareca no quiso confirmarlo porque los compromisos aún no están firmados.

"Los amistosos confirmados son Croacia e Islandia. No podemos decir que está concreto (Escocia y Suecia). Falta la firma. Mientras no haya una firma no podemos tildarlo de oficial. Lo único confirmado son los dos de Estados Unidos", afirmó.

El entrenador anunció que Perú jugará al menos jugará cinco partidos previo a Rusia 2018. "Siempre hay que representar al país de la mejor manera. La preparación debe ser mayor para estar a la altura del Mundial. Vamos a enfrentarnos a las mejores selecciones del mundo", indicó el DT.

Ricardo Gareca no descartó realizar una gira para visitar a los jugadores peruanos que están en el extranjero sobre todo ahora que hay más de 36 fuera de nuestras fronteras. "Siempre son necesarios y más ahora que los jugadores peruanos están saliendo. Hoy en día el DT de una selección vive más en el extranjero", acotó.

