FIFA aprueba videoarbitraje (VAR) para el Mundial de Rusia 2018

"Vamos a tener el primer mundial, en 2018, con el VAR, esto ha sido aprobado, decidido, estamos por supuesto muy contentos con la decisión", dijo Infantino al término de la reunión del consejo directivo del organismo realizado en Bogotá.

La FIFA dio luz verde así a la mayor revolución en una Copa del Mundo desde la incorporación de la tecnología en la línea de gol (GLT).

Este costoso y polémico sistema tecnológico de ayuda ya se emplea en cuatro casos: validación o no de un gol, sancionar o no un penal, atribuir o no una tarjeta roja, y corregir un error de identificación de un jugador amonestado.

"El VAR ayuda al árbitro y vamos a tener un fútbol más transparente y justo, y eso es lo que queremos", justificó Infantino.

Utilizado desde 2016 por una veintena de federaciones y en cerca de mil partidos, especialmente en la Bundesliga y en la Serie A italiana, el VAR no ha estado exento de polémicas.

Algunos le critican que su aplicación ralentiza el juego y que no evita las injusticias en el campo.

Otros, como el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, cuestiona la "confusión" que genera por la falta de reglas.