Exseleccionado francés David Trezeguet vendrá a Panamá con el trofeo FIFA

Trezeguet, que jugó en las ligas de España, Francia, Italia, Argentina y Asia, será el Embajador de la FIFA encargado de develar el trofeo en este trayecto de su gira mundial, cuando arribe en el avión especialmente acondicionado para su transporte. En septiembre de 2017, el Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFATM comenzó su viaje en Moscú, Rusia, país en el que permaneció hasta diciembre, cuando arrancó la gira global que cubrirá 50 países en seis continentes. Regresará al país anfitrión en mayo, justo antes de la Copa Mundial de la FIFATM.

Trezeguet estuvo a cargo, junto con otro ganador de la Copa Mundial de la FIFATM, Bebeto, de llevar el trofeo al estadio en Moscú donde la primera etapa del Tour del Trofeo comenzó. “Recuerdo cuánta pasión y emoción experimentó Francia antes de ser el anfitrión de la Copa Mundial de la FIFATM 20 años atrás. Este trofeo ha sido levantado por muy pocos jugadores y estoy orgulloso de ser uno de ellos,” dijo Trezeguet. “Tenerla en las manos es uno de los mejores sentimientos que he tenido en toda mi vida”.

Los aficionados tendrán la oportunidad de ver el Trofeo Original en persona, y tomarse una foto con él, durante la experiencia interactiva que el Sistema Coca-Cola ha preparado en Panamá, el 6 de abril.

Los consumidores pueden ganar pases al evento a través de la app Coca-Cola For Me, donde podrán intercambiar los códigos en las tapas de los empaques participantes por boletos para la vista pública del trofeo. Más detalles sobre cómo participar en la app Coca-Cola For Me. #ListosPara