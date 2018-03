Colombia le perdona la vida a Australia en amistoso rumbo a Rusia 2018

Relacionados España golea en amistoso a una Argentina sin Messi

El equipo cafetero pasó sobrado el examen ante un poco exigente rival australiano, aunque quedó en deuda con el gol.

Incluso, faltando tres minutos para el final, el atacante Miguel Borja desperdició un tiro de penal que le hubiera rendido justicia en el estadio Craven Cottage de Londres.

Aunque fue el amo y dueño del juego, el equipo cafetero dejó escapar una, dos, tres, cuatro y hasta cinco veces la victoria.

Un penal sin concretar, dos pelotas en el palo, y un derroche de opciones quedaron como constancia de su superioridad.

"Muchas veces este tipo de partidos lo llevan a uno a un desorden, a tener una imagen de pérdida de balones (...), y me pareció que hubo calma; se abrió bien el balón, se lo sostuvo, se buscaron las mejores opciones, todo eso ha sido positivo para nosotros", dijo el DT de Colombia, José Pekerman.

En la primera parte, Colombia dio muchas más muestras de buen fútbol que los australianos. El equipo que dirige Pekerman volvió a descargar el peso de las ideas sobre su estelar volante James Rodríguez.

Y no decepcionó. El jugador del Bayern Múnich repartió tres balones de riesgo por derecha, incluso desperdició a los 34 minutos una de las oportunidades más claras de abrir el marcador.

Esta vez Colombia, que venía de un espectacular remontada frente a Francia en el amistoso que terminó ganando 3-2, no cedió la pelota, controló a placer y abrió el juego por las bandas, buscando siempre a su goleador Falcao García.

El dominio colombiano apenas dejó ver la recuperación de la selección australiana, que llegó a Londres todavía lastimada por la derrota 4-2 ante Noruega en el estreno del técnico holandés Bert van Marwijk.

Los "socceroos" solo tuvieron chance en el error del rival. Antes de irse a las duchas, Tomi Juric casi capitaliza una desatención de la zaga para rematar por primera vez al arco de David Ospina.

Colombia disputará el Grupo H junto a Japón, Polonia y Senegal, mientras los australianos pelearán con Francia, Dinamarca y Perú en el Grupo C.

Cambios productivos

Pekerman aprovechó este amistoso para ensayar varias alternativas.

En la segunda parte, sacó a Falcao y metió a Miguel Borja y le dio descanso al centrocampista Abel Aguilar - de muy buena presentación - para que se probara Jefferson Lerma.

También envió a la cancha al defensa del FC Barcelona Yerry Mina en reemplazo de Óscar Murillo, quien salió lesionado y podría estar fuera de las canchas un par de semanas, según Pekerman.

Los cambios no alteraron el libreto. Colombia presionó por los dos costados y buscó el gol a través de Borja y Rodríguez.

La estrella del compromiso estuvo cerca de cobrar su recompensa a los 62 minutos, tras una pase en el área de Carlos Bacca (Villareal español).

James cabeceó pero su disparo de gol lo contuvo el portero Brad Jones.

La defensa australiana parecía hacer agua ante las incursiones de los cafeteros. Los pupilos de Bert van Marwijk veían, impotentes, pasar pelotas por todos lados.

Solo las distracciones de los zagueros colombianos le permitieron soñar con la victoria.

Ni Massimo Luongo, con sus espaciados remates, ni Juric marcaron la diferencia. El equipo de Bert van Marwijk contó con más suerte que fútbol para irse con un empate inmerecido.

A diez minutos del final, Borja estuvo llamado a impartir sentencia pero su disparo de penal fue atajado por el portero, que había provocado la falta.

"No fue el día hoy, pero me voy tranquilo (...) el equipo jugó bien, se portó a la altura, pero no pudimos anotar", sostuvo el atacante al término del juego.

Colombia busco sin éxito un triunfo que hubiera redondeado su excelente presentación ante Francia.

Sin embargo, la afición puede respirar tranquila. El cuadro de Pekerman se perfila para llegar lejos en Rusia tras haber alcanzado cuartos en el Mundial de Brasil 2014.