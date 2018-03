Brasil se prueba ante Rusia en el estadio donde sueña ser campeón

Decidida a demostrar que no orbita solo alrededor de Neymar, Brasil se medirá el viernes a Rusia en el mismo estadio que acogerá la final del Mundial que le obsesiona. Pero para regresar a Moscú el 15 de julio antes deberá probar que superó las dependencias del pasado.

Tras el duelo del estadio Luzhniki, a la 'canarinha' le espera otra experiencia terapéutica: el reencuentro con Alemania tras el traumático 7-1 de la Copa que perdió en casa.

¿Quién sustituye a Neymar?

Después de acabar 2017 como firme candidato para brillar en Rusia, a Brasil se le torcieron los planes con el pie de Neymar. La inoportuna lesión del 'crack' hace tres semanas dinamitó las cuidadas proyecciones de Tite, quien incluso retrasó diez días su convocatoria para los amistosos.

Y aunque el delantero decidió apostarlo todo al Mundial y pasar por el quirófano, solo volverá a las canchas a finales de mayo.

En su lugar, el seleccionador optará por el extremo de la Juventus Douglas Costa, que actuará por el lado izquierdo, con Willian por el derecho. Pero nadie puede llenar completamente el vacío de 'Ney'.

"Neymar es insustituible. Por su alto nivel y la calidad que tiene, por ser un Top 3. Douglas Costa no va a sustituir a Neymar, va ser Douglas Costa", aclaró Tite el jueves.

Los sacrificados en Moscú serán, en principio, el centrocampista del Beijing Guoan Renato Augusto, que dejará su puesto a Philippe Coutinho, y el zaguero Marquinhos, reemplazado en el equipo titular por Thiago Silva.

Lluvia de lesiones

La baja de Neymar no fue la única que afectó a Brasil en el convulso último mes, y las malas noticias no dejaron de llegar ni siquiera iniciada la convocatoria en Moscú, de donde tuvo que salir el martes Alex Sandro, lesionado en el muslo.

El lateral de la Juventus ya había llegado para suplir otra baja, la de Filipe Luis, cuya presencia en el Mundial está en peligro después de la fractura en el peroné que sufrió la semana pasada.

Al final, Tite llamó al lateral del Shakhtar Donetsk Ismaily para unirse de urgencia a un grupo en el que apenas quedan ocho plazas libres. Pero aunque 15 jugadores ya tengan su pasaporte sellado por el seleccionador, la competitividad no mengua en un plantel hambriento tras la catástrofe de 2014.

"Está todo el mundo al mismo nivel, incluso los que estamos confirmados por Tite, que no queremos dar oportunidades a los que no están (...) Él tampoco garantizó quién será titular y yo no quiero darle oportunidades a nadie", confesó Casemiro, uno de los fijos del técnico.

Deseada venganza

Con el fracaso del último Mundial todavía bajo la piel, la Seleçao lleva cuatro años soñando con su redención en Rusia. Pero el camino no ha sido fácil. Destrozada tras la humillación en casa, la 'canarinha' vagó por las eliminatorias hasta resucitar de la mano de Tite, con el que apenas ha sufrido una derrota en 17 partidos.

Sin rival en Sudamérica y primera en conquistar su boleto para la Copa-2018, cada vez son más los que ven a Brasil levantando su sexto trofeo en Moscú. Aunque en la Seleçao nadie olvida el precio de los excesos de confianza.

"Para nosotros, esta preparación está siendo importante, conocer el país sede de la Copa, un poco de las instalaciones. Vamos a jugar en este estadio y espero que podamos estar aquí en la final, pero para eso hay que trabajar muy bien", opinó Coutinho.

Encuadrada en el Grupo E, Brasil debutará el 17 de junio ante Suiza, antes de verse con Costa Rica y Serbia.

Mermada

Para esta prueba inicial de 2018, la 'canarinha' tendrá enfrente a una Rusia todavía recuperándose de la peor noticia posible en plena cuenta atrás para su Mundial: la lesión de Alexander Kokorin, su principal atacante.

El delantero del Zenit de San Petersburgo se perderá la Copa tras confirmarse la rotura de los ligamentos de la rodilla que sufrió la semana pasada, dejando huérfanos a los anfitriones.

"Al ritmo que vamos, estamos perdiendo por lesión a un jugador clave cada mes", lamentó el seleccionador Stanislav Cherchesov, refiriéndose también a las bajas de los centrales Dzhikiya y Vasin.

Pese a todo, Rusia tratará de mostrar su mejor cara para no defraudar el 14 de junio, cuando abra su Copa contra Arabia Saudí con todo el mundo mirando.

El amistoso contra Brasil se disputará este viernes a partir de las 19H00 locales (16H00 GMT) y estará dirigido por el juez bielorruso Aleksei Kulbakov, asistido por sus compatriotas Dzmitry Zhuk y Aleh Maslianka.

Probables alineaciones

Rusia: Akinfeev - Ignatiev, Kudryashov, Neustadter, Rausch (o Kombarov) - Glushakov, Al. Miranchuk, Dzagoev, Kuzyaev (o Miranchuk), Golovin (o Erokhin) - Smolov. DT: Stanislav Cherchesov.

Brasil: Alisson - Daniel Alves, Thiago Silva, Miranda, Marcelo - Casemiro, Paulinho, Coutinho - Willian, Douglas Costa y Gabriel Jesús. DT: Tite.