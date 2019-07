El venezolano Vegas se luce y lidera el John Deere Classic de golf

Vegas firmó la segunda mejor jornada de su carrera, después de acabar con 60 golpes en 2016 en el Barbasol Championship, y finalizó el día por delante de los estadounidenses Andrew Landry (130) y Lucas Glover (131), quien dejó la acción del día al certificar un albatros.

"Probablemente es el día que mejor me he sentido en todo el año, para ser sincero. Golpeé la bola extremadamente bien, algo que he estado teniendo dificultades en los últimos meses. Mi juego está en un buen lugar", señaló Vegas tras la fecha.

"Ha sido una ronda fantástica. Sentí que estaba bajo control con mis hierros durante toda la fecha. Hacía mucho que no me sentía así. Decidí resetear mi postura, cambiarla un poco, y ha sido algo mágico. Todo empezó a ir dentro", agregó.