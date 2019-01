El triatleta panameño Peter Vega con la mira puesta en Lima 2019

Vega estará en la Copa Continental a celebrarse en Guanacaste, Costa Rica el próximo 3 de marzo, la misma podría certificar su clasificación a Lima 2019.

“Estoy enfocado en clasificar a los Panamericanos y buscar estar en el Top 10. El trabajo que estamos realizando en los entrenamientos está enfocado en ir paso a paso a ese objetivo”, comentó Peter.

El pasado año Peter logró un histórico quinto lugar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, la mejor posición de un triatleta panameño en estos Juegos.

“Barranquilla para mí fue una sorpresa, me entrené mucho para esa competencia y disfruté. No me esperaba ese quinto puesto por la clase de atletas que habían pero las cosas se dieron bien, fue un premio al trabajo”, mencionó Vega sobre su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018.

