"Ha sido una noche diferente", dice Ferrer en su despedida

"Ha sido una noche diferente a cualquier otro momento importante de mi vida", dijo Ferrer, de 37 años, en rueda de prensa tras el último encuentro de su carrera.

"Ver toda la pista llena es algo que llevaré siempre en mi pensamiento, creo que es algo que nunca se me olvidará", dijo Ferrer, convencido de que "fue una buena decisión acabar aquí en Madrid".

"He vivido muchas emociones gracias al tenis, a nivel personal también cuando nació mi hijo, pero esta despedida es de un nivel superior, creo que es el único partido que he perdido y no me he ido dolido por la derrota", dijo Ferrer, que tras el encuentro recibió un pequeño homenaje con el público de la Caja Mágica madrileña puesto en pie.

Ferrer deja el tenis tras 17 años de carrera en los que ha ganado 27 títulos, entre ellos un Paris-Bercy, y disputado otras 25 finales, además de ganar tres Copas Davis.

Preguntado por el legado al deporte que deja, Ferrer no dudo en afirmar que es "el de luchar todos los puntos hasta el final".

Este miércoles frente a Zverev lo volvió a intentar, pero a medida que fueron pasando los minutos, Ferrer fue desinflándose.

"Estaba muy cansado, he empezado bien, jugando a buen ritmo, pero ya ayer acabé agotado" ante Roberto Bautista, explicó Ferrer.

"Para ganar a un jugador como Zverev tienes que estar a un gran nivel, es una realidad que físicamente no puedo jugar más de dos partidos al nivel que me gustaría, pero he tenido suerte de poder elegir el momento y el sitio" para la retirada, concluyó.