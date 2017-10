"Será algo importante", dice Nadal, a un triunfo de finalizar 2017 como número 1

"Si afortunadamente eso ocurre -acabar número 1- será algo importante para mí. Pero la temporada no ha acabado y no es el momento de pensar mucho en eso", dijo Nadal en rueda de prensa.

"Solo intento pensar en prepararme de la mejor forma para el torneo y estar preparado para el primer partido", añadió el español, que si gana en su debut en la capital francesa al surcoreano Hyeon Chung, que este lunes venció al alemán Mischa Zverev (6-0 y 6-2), será número 1 mundial al final de la temporada.

Roger Federer, número 2 de la ATP, no jugará esta semana en París-Bercy, abriendo el camino para que Nadal logre el trono. Le vale un triunfo en París o en la fase de grupos del Torneo de Maestros, que se disputa en Londres como cierre del curso.

Federer anunció su baja para París-Bercy el domingo, tras ganar por octava vez el Torneo de Basilea, su ciudad natal, batiendo en la final al argentino Juan Martín Del Potro. Una competición en la que no participó Nadal para preservar su rodilla tras la gira asiática.

"Cada uno hace el calendario como piensa que es mejor. Para él es mejor así, tendría una opción mayor -de finalizar número 1- si viniera aquí. Pero nunca se sabe", señaló Nadal sobre su gran rival.

"Tomó sus decisiones y le fue bien. Probablemente tras ganar en Shanghai y Basilea cree que lo mejor para su cuerpo y para su preparación para Londres es descansar", añadió.

'Situación triste' en Cataluña

El diez veces ganador de Roland Garros señaló que espera hacerlo bien en París "la ciudad más importante" en su carrera. Nadal nunca ha levantado el trofeo en París-Bercy.

Preguntado sobre la situación en Cataluña, donde el gobierno español destituyó a todo el gobierno regonal, disolvió el parlamento catalán y asumió la gestión, Nadal dijo que era "una situación triste".

"En mi situación es muy difícil responder a este tipo de cuestiones, porque hay muchas cosas que son sensibles en mi país", dijo.

"Todo lo que puedo decir es que es una situación triste y al mismo tiempo difícil. Es difícil para mí hablar con el 100% de libertad", añadió.

"Quiero que las cosas vayan mejor. No quiero la fractura entre la gente en Cataluña, de la que me siento cerca. Me gusta la gente en Cataluña y la mayor parte de la gente en España siente lo mismo", concluyó.