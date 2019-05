La holandesa Kiki Bertens gana el torneo de Madrid y deja a Halep sin el número uno

Bertens, que llegaba por segundo año consecutivo a la final de Madrid, se impuso en 1 hora y 27 minutos a Halep, número tres del mundo, a la que una victoria le habría permitido recuperar el número uno.

Halep, que aspiraba a su tercer trofeo madrileño después de los de 2016 y 2017, acabó desquiciada ante la seguridad demostrada por Bertens, sólida y segura con su saque con hasta cuatro puntos de forma directa.

"Creo que jugué de una manera muy sólida. Al principio creo que estaba un poco como buscando mi juego, pero después pienso que jugué muy sólida, de forma inteligente", dijo Bertens en rueda de prensa.

La ganadora del torneo empezó sufriendo ante una Halep agresiva, pero las tornas se cambiaron cuando con 4-2 a favor de la rumana, Bertens encadenó seis juegos consecutivos, desorientando a su rival.

Más firme, en el segundo set, Bertens siguió defendiéndose bien y jugando profundo, aliada también con un poco de suerte como cuando en el octavo juego de la segunda manga, una bola que se le iba fuera acabó dando en Halep, lo que supuso que el punto fuera para la holandesa.

Con 5-4 a favor de la flamante campeona del torneo, Halep logró levantar dos pelotas de partido, pero solo para retrasar lo inevitable cuando Bertens no falló con la tercera.

'He jugado como una estúpida'

Bertens "mereció ganar el partido", dijo tras el encuentro Halep, considerando que "he jugado mal y estoy decepcionada".

"He jugado como una estúpida, como le gusta a ella. Me enfada, pero no voy a hacer un drama, ocurre a veces", añadió Halep, que prefirió quedarse "con las cosas positivas de esta semana".

"Me he probado que mi juego sigue ahí y que puedo hacer buenas cosas", completó.

Gracias a su victoria, la holandesa, que no ha perdido ni un solo set en Madrid, algo que no había ocurrido hasta ahora en la capital española, subirá hasta el cuarto puesto del ranking mundial la próxima semana.

Bertens se ha resarcido de su derrota en la final del pasado año a manos de la checa Petra Kvitova, a la que había conseguido eliminar en esta edición del torneo madrileño en cuartos de final.

"Después de esta semana, me siento genial. Sé que puedo ganar a muchas chicas, puedo competir con las mejores en tierra batida, así que me siento muy bien con eso, ahora veremos dentro de unas semanas quién va a ganar Roland Garros", concluyó Bertens.