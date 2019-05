Tsitsipas gana a Nadal y se mete en la final del torneo de Madrid

Relacionados Djokovic bate a Thiem y se mete en la final del torneo de Madrid

Tsitsipas se impuso en 2 horas 34 minutos a un Nadal que ve como se le escapa otra final después de las de Montecarlo y Barcelona, donde cayó también en semifinales.

Esta será la primera vez que el número dos del mundo, ganador de once Roland Garros, llegará a París sin haber ganado antes alguno de estos torneos y sigue sin apuntarse ningún trofeo esta temporada.

Tsitsipas, que no había ganado nunca hasta ahora a Nadal en tres enfrentamientos anteriores, se vengó de su última derrota a manos del manacorí en semifinales del Abierto de Australia para alcanzar su primera final en la capital española.

"No ha sido un buen partido por mi parte", reconoció Nadal tras el partido, añadiendo que "hoy no he sentido bien la pelota, no ha sido mi mejor noche, el otro ha sido mejor y cuando eso ocurre, toca perder".

En la primera manga, las roturas y contrarroturas se sucedieron, con un Nadal sufriendo ante los ataques de Tsitsipas, letal en sus subidas a la red y con su saque, con el que anotó hasta cuatro 'aces' en el primer set.

Reaccionó el español en el segundo set rompiendo el servicio de Tsitsipas en el sexto juego para ponerse 4-2 y luego 5-2 con su servicio.

Se mostraba Nadal más sólido, moviendo a su rival de un lado a otro y con otra rotura se llevó el set.

En la tercera manga volvió a reactivarse el tenista griego, eléctrico durante la mayor parte del encuentro.

Tsitsipas, que parecía llegar a todas partes, le rompió el servicio a Nadal para ponerse 3-2 y consolidar su ventaja con su servicio.

Nadal empezó a sentir la presión, multiplicando errores, hasta que volvió a perder su saque para dejar a Tsitsipas 5-3 por delante y sirviendo para el partido.

Acostumbrado a la épica, Nadal logró levantar tres bolas de partido, antes de que el griego se llevara el encuentro a la cuarta.