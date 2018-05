Rafa Nadal no sabe si habrá otra generación como la suya

"¿Que vayamos a tener una generación como la de Federer, Djokovic o yo mismo? Pues no lo sé, también hay que ser realistas. Estamos en una generación en la que Federer ha ganado 20 torneos de Grand Slam, yo tengo 16, Djokovic tiene 12…", dijo Nadal, de 31 años, este martes en una entrevista con los medios del Másters 1000 de Madrid.

"Y prácticamente es una generación de la misma edad, aunque Federer tenga algunos años más que nosotros. Unir todos esos triunfos en la misma generación es complicado", añadió el reciente campeón de Montecarlo y Barcelona.

"Va a ser difícil (repetir esa generación), pero hay un gran talento por delante. Kyrgios, Zverev, Shapovalov, Tiafoe… tienen mucho talento", consideró Nadal, que la semana que viene participará en el torneo madrileño, del que es vigente campeón.

"Algunos lo han demostrado más que otros, pero a la hora de mantener una regularidad y de ganar mucho dependerá de la capacidad mental que tengan para asumir todos los retos", añadió Nadal, quien de todos modos, no tiene dudas de que estas jóvenes promesas acabarán ocupando un lugar de privilegio en el tenis mundial.

"Lo van a ocupar, o porque nos lleven por delante o porque se nos pase el arroz, que también es otra opción", aseguró Nadal, afirmando que "tienen el nivel".

El número uno del mundo confesó que pasó "momentos complicados" con sus lesiones en los primeros meses de la temporada tras el Abierto de Australia, donde tuvo que abandonar.

"Son momentos desagradables. Para aguantar el tirón hay que tener paciencia", consideró Nadal, que se ve bien para la temporada de tierra batida en Europa.

"He tenido la actitud adecuada para intentar llegar a la temporada de tierra de la mejor manera posible", afirmó.

"Llegar a la gira de tierra con cuatro partidos no es la preparación ideal, pero siendo sinceros me siento bien jugando. Si el físico me responde, y gano partidos, creo que estoy preparado", concluyó el tenista español.