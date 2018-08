Del Potro avanza a tercera ronda del US Open y jugará contra Verdasco

Relacionados Wawrinka supera a Humbert y jugará la tercera ronda frente a Raonic

Bajo un calor agobiante, Del Potro, tercer sembrado en el último Grand Slam del año, venció al local Denis Kudla en sets corridos por 6-3, 6-1, 7-6 (7/4) en una hora y 56 minutos de juego.

"Me sentí muy cómodo a pesar de las condiciones climáticas y que él subió su nivel en el tercer set. Sentí un poco las piernas, pero logré imponer mi juego y ahora a descansar", dijo 'Delpo' tras el encuentro.

"Hice una buena preparación mentalmente para tratar de lidiar con este tipo de clima, y lo hice bien. Es importante ganar en tres sets, mantener mi cuerpo en buena forma. Ahora he estado recuperando así que estaré listo (para el próximo partido)", agregó el argentino.

La Torre de Tandil, campeón del US Open en 2009, se medirá en tercera ronda a Verdasco, trigésimo primer cabeza de serie, quien superó en cuatro mangas de 7-5, 2-6, 6-4, 6-4 al británico Andy Murray.

"Fernando (Verdasco) es realmente un gran jugador. No me gusta jugador contra zurdos porque pueden mezclar muy bien (los golpes) todo el tiempo. Juegan diferentes variantes de juego y hacen variaciones constantemente. No va a ser fácil para mí. Intentaré jugar aún mejor de lo que lo hice hoy. También tengo muchos aficionados aquí que me dan energía y siempre me ayudan a intentar ganar. Intentaré aprovecharme de eso", dijo Del Potro.